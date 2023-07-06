الدفاع الروسية تعلن عن هجوم ليلي دقيق استهدف نقاط انتشار مؤقتة لمسلحين ومرتزقة أجانب ومدرعات غربية

أعلنت الدفاع الروسية عن شن هجوم عالي الدقة ليل الخميس على نقاط انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب، ومستودعات تحوي مدرعات عسكرية غربية وإصابة جميع الأهداف بدقة.

وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية الخاصة في أوكرانيا.

استهدفت القوات الروسية بضربة مركزة بأسلحة دقيقة بعيدة المدى موجهة من البحر، نقاط الانتشار المؤقتة للقوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب، وكذلك مستودعات تضم مركبات مصفحة ومدرعات غربية، وتمت إصابة جميع الأهداف المحددة بدقة وتم إلحاق خسائر كبيرة بالاحتياطيات الاستراتيجية للعدو

في محور كوبيانسك، صدت قواتنا هجوما شنته القوات الأوكرانية في لوغانسك، كما هُزمت وحدات العدو في خاركوف وفي لوغانسك. بالإضافة إلى إحباط مجموعة تخريب واستطلاع نوفوسيلوفسكوي في لوغانسك ونتيجة العمليات في هذا المحور تم تدمير ما يصل إلى 40 جنديا أوكرانيا وتدمير نظام مدفعي M777 أمريكي الصنع.

في محور خيرسون تم تحييد ما يصل إلى 130 جنديا أوكرانيا، وتدمير مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز Gvozdika

في دونيتسك تم استهداف وإصابة ثلاثة مواقع قيادية من لواء الدفاع الإقليمي 118 ولواء الهجوم الجبلي العاشر التابع للقوات الأوكرانية ولواء الحرس الوطني الرابع.

أسقطت دفاعاتنا مقاتلتين أوكرانيتين من طراز Su-25 في دونيتسك.

تم اعتراض أربعة صواريخ كروز من طراز Storm Shadow، بالإضافة إلى أربعة صواريخ من نظام HIMARS.