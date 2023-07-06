وكالة: برلسكوني يترك إرثا من أمواله لشريكة حياته الأخيرة

أفادت وكالة "Ansa" بأن رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق وزعيم حزب "فورزا إيطاليا" سيلفيو برلسكوني ترك إرثا بقيمة 100 مليون يورو لشريكة حياته الأخيرة مارتا فاشينا.

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وكتبت مجلة "Forbes" بعد وفاة برلسكوني في مستفشى في ميلانو في 12 يونيو الماضي عن عمر يناهز 87 عاما أن رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق كان ثالث أغنى شخص في بلاده بثروة تقدر بـ 7.1 مليار دولار. ويقع الجزء الرئيسي من ثروته في حيازة شركة "Fininvest" العائلية التي كان برلسكوني يمتلك 61% من أسهمها.

وقالت وكالة "Ansa" إنه خلافا للتوقعات السابقة بأن أسهم الشركة سيرثها 5 أطفال للسياسي بالتساوي، يقضي نص الوصية بأن أسهم الشركة يرثها طفلاه الأكبر من زوجته الأولى كارلا إلفيرا لوسيا دال أوجليو.

وأضافت أن باولو الأخ الأصغر لسيلفيو برلسكوني يرث 100 مليون يورو، فيما يرث شريكه السياسي القديم ورجل الأعمال مارتشيلو ديل أوتري 30 مليون يورو.

وتابعت أن الوصية التي فتحها المحامون كانت في مظروف بتاريخ 19 يناير 2022، مذكرة أنه في ذلك الوقت كان برلسكوني مشغولا بترشيحه لرئاسة إيطاليا. وأشارت إلى أن نص الوصية مكتوب بالحبر الأسود باليد ويضم 15 سطرا فقط.

المصدر: نوفوستي