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"تجاهلوا صبغة الشعر!".. وانغ يي يحث ممثلي اليابان وكوريا الجنوبية على النظر إلى جذورهم

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AP
رئيس لجنة الشؤون الخارجية في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وانغ يي
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حث رئيس لجنة الشؤون الخارجية في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وانغ يي سكان الصين واليابان وكوريا الجنوبية على معرفة مكان جذورهم، مؤكدا استحالة تحولهم إلى غربيين.

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وقال وانغ يي في المنتدى الدولي 2023 للتعاون الثلاثي مخاطبا اليابان وكوريا الجنوبية: "عندما تذهب إلى الولايات المتحدة، يرى الأمريكيون أننا كلنا آسيويون. صحيح؟ لا يمكنهم معرفة الفرق. الصين واليابان وكوريا الجنوبية. ونشهد نفس شيء عندما نذهب إلى أوروبا.

وأضاف: "بغض النظر عن مقدار صبغ شعرك باللون الأصفر ومدى حدة أنفك، لا يمكنك أن تصبح أوروبيا أو أمريكيا، لا يمكنك أن تكون غربيا. عليك أن تعرف مكان جذورك".

المصدر: RT

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