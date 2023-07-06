"تجاهلوا صبغة الشعر!".. وانغ يي يحث ممثلي اليابان وكوريا الجنوبية على النظر إلى جذورهم
حث رئيس لجنة الشؤون الخارجية في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وانغ يي سكان الصين واليابان وكوريا الجنوبية على معرفة مكان جذورهم، مؤكدا استحالة تحولهم إلى غربيين.
وقال وانغ يي في المنتدى الدولي 2023 للتعاون الثلاثي مخاطبا اليابان وكوريا الجنوبية: "عندما تذهب إلى الولايات المتحدة، يرى الأمريكيون أننا كلنا آسيويون. صحيح؟ لا يمكنهم معرفة الفرق. الصين واليابان وكوريا الجنوبية. ونشهد نفس شيء عندما نذهب إلى أوروبا.
🎖️ كبير الدبلوماسيين الصينيين وانغ يي في المنتدى الدولي 2023 للتعاون الثلاثي مخاطباً اليابان وكوريا الجنوبية :— الأحداث الروسية🇷🇺🎖 (@soldier2017kg) July 5, 2023
بغض النظر عن مقدار صبغ شعرك باللون الأصفر أو مدى حدة أنفك ، لا يمكنك أن تصبح غربيًا .. عليك أن تعرف مكان جذورك
لن تكون غربياً pic.twitter.com/gvqobRysq3
وأضاف: "بغض النظر عن مقدار صبغ شعرك باللون الأصفر ومدى حدة أنفك، لا يمكنك أن تصبح أوروبيا أو أمريكيا، لا يمكنك أن تكون غربيا. عليك أن تعرف مكان جذورك".
المصدر: RT