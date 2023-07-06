وزيرة أسترالية تصف دونالد ترامب جونيور بـ"الطفل الكبير"

وصفت وزيرة الداخلية الأسترالية، كلير أونيل، دونالد ترامب جونيور، نجل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بأنه "طفل كبير" بعد تأجيل جولته في البلاد.

وألقت شركة Turning Point Australia التي تروج لجولة ترامب جونيور، باللوم في تأجيل الجولة على "الإلغاء الثقافي"، على الرغم من أنه حصل على تأشيرة للسفر إلى أستراليا.

وكان من المقرر أن يتحدث في سيدني وبريسبان وملبورن، على أن تعقد أولى الفعاليات يوم الأحد 9 يوليو.

وقالت الشركة في بيان إنها أجبرت على تأجيل الجولة بسبب التأشيرة، مبينة أنه "تم استلام التأشيرة في وقت متأخر من بعد ظهر يوم الأربعاء 5 يوليو، قبل 24 ساعة فقط من استعداد دونالد ترامب جونيور للصعود على متن رحلة إلى سيدني".

وقالت Turning Point Australia في منشور على "فيسبوك" إنه "بسبب ظروف غير متوقعة" سيتم تأجيل الجولة في البلاد"، مضيفة: "يبدو أن أمريكا ليست الدولة الوحيدة التي تجعل الأمر صعبا على آل ترامب. احتفظوا بتذاكركم، هذا تأخير قصير ولا أكثر #CancelCulture".

وقد ردت أونيل على ذلك، معتبرة أن "دونالد ترامب جونيور لا يقبل الخسارة.. والده خسر انتخابات نزيهة، لكنه يقول إنها سرقت"، مضيفة: "إنه يحاول الآن إلقاء اللوم على الحكومة الأسترالية بسبب مبيعات التذاكر السيئة وألغى جولته".

وأكدت أن "دونالد ترامب جونيور حصل على تأشيرة للدخول إلى أستراليا وأنه مجرد طفل كبير، ولا يحظى بشعبية كبيرة".

المصدر: "الغارديان"