الأميبا "الآكلة للدماغ" تقتل رجلا في باكستان

أفادت صحيفة "باكستان أوبزرفر" نقلا عن السلطات الصحية في مدينة لاهور الباكستانية بأن مصطفى شفيق توفي بعد إصابته بأميبا من نوع نيجلرية دجاجية المعروفة بالأميبا "الآكلة للدماغ" .

وكتبت الصحيفة أن الرجل نُقل إلى المستشفى قبل يومين مصابا بأعراض تشبه أعراض الأنفلونزا وحمى شديدة وصداعا. توفي مصطفى شفيق يوم الثلاثاء الماضي.

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وأكد مخبر محلي إصابته بنيجلرية دجاجية، المعروفة باسم الأميبا "الآكلة للدماغ".

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه أول حالة إصابة بهذه العدوى في مدينة لاهور. وفي وقت سابق، تم الإبلاغ عن ثلاث حالات إصابة في مدينة كراتشي.

وتصيب النيجلرية الدجاجية الناس عندما تدخل المياه التي تحتوي على الأميبا الجسم عن طريق الأنف. ويحدث هذا عادة أثناء السباحة أو الغطس أو غمر الرأس في المياه العذبة، مثل البحيرات والأنهار.

المصدر: نوفوستي