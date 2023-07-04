أمين عام منظمة شنغهاي للتعاون يؤيد عضوية إيران الكاملة في المنظمة

أعلن الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون تشانغ مينغ أن عضوية إيران الكاملة في منظمة شنغهاي للتعاون ستؤدي إلى ملء التفاعل فيها بمحتوى عملي جديد وفتح آفاق واسعة.

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وقال تشانغ مينغ في حديث لوكالة "نوفوستي": "أنا متأكد من أن عضوية إيران الكاملة ستمنح التعاون في إطار منظمة شنغهاي للتعاون محتوى عمليا جديدا في مختلف المجالات وستفتح آفاقا واسعة".

وأشار إلى أنه يقيم تقييما عاليا الجهود الإيرانية الهادفة إلى تنفيذ الإجراءات الداخلية المتعلقة بالانضمام إلى المنظمة ويؤيد المشاركة البناءة والفعالة لهذه الدولة في جدول أعمال المنظمة.

وعبر تشانغ مينغ عن اعتقاده أن توسيع المنظمة يدل على أن المبادئ التي تتمسك بها وعلى وجه الخصوص مفهوم القيم "روح شنغهاي" "معترف بها بشكل متزايد ومقبولة على نطاق واسع" من قبل المجتمع الدولي. وأضاف: "مع تواصل توسيع "كرة الأصدقاء" فإن فلسفة التعاون ونموذج تطور منظمة شنغهاي للتعاون تجذب أيضا الدول غير المشاركة فيها. لذلك فإن توسيع منظمة شنغهاي للتعاون عملية طبيعية وليس طموحا متعمدا".

وشدد تشانغ مينغ على أن منظمة شنغهاي للتعاون هي منظمة مكشوفة ويمكن لأي دولة تتضامن مع "روح شنغهاي" وتراعي ميثاق المنظمة الانضمام إليها لتصبح عضوا في "عائلة منظمة شنغهاي للتعاون".

وأفادت وزارة الخارجية الهندية، سابقا، بأن القمة الـ23 لمجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون ستعقد عبر الفيديو في 4 يوليو الجاري. ومن المتوقع أن تتم في هذا الاجتماع الموافقة على عضوية إيران الكاملة في المنظمة.

المصدر: نوفوستي