الدفاع الروسية: مروحيات هجومية تدمر معدات أوكرانية في ضواحي كراسني ليمان

أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن أطقم المروحيات الهجومية الروسية من طراز "كا-52" التابعة للمنطقة العسكرية المركزية دمرت مركبات ومدرعات أوكرانية في اتجاه كراسني ليمان.

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ونقلت الوزارة عن طيار أطلق عليه لقب "الأب" قوله: "يقوم العدو بنقل الجنود على متن المدرعات وناقلات جنود مدرعة. وندمر هذه الناقلات بالجنود قبل وصولها إلى المكان. والآن تم تدمير وحدة واحدة أثناء التحليق. باستخدام صاروخ موجه واحد. طلقة واحدة - هدف واحد".

وأضافت الوزارة أن أطقهم المروحيات "كا-52" دمرت معدات عسكرية للعدو باستخدام منظومة "فيخر أم" الجوية المضادة للدبابات.

وأوضحت: "من خلال العمل في أزواج قتالية نفذ طيارا المروحيات "كا-52" و"مي-28 أن" اقترابا سريا من الأهدف على ارتفاعات منخفضة للغاية وضربا أهدافا أرضية للعدو بمقذوفات موجهة وغير موجهة. ومعظم المعدات الأوكرانية المدمرة هي دبابات أجنبية ومركبات مشاة قتالية قدمتها الدول الغربية".

المصدر: نوفوستي