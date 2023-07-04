القوات الروسية تدمر 3 نقاط مرابطة للقوات الأوكرانية في ضواحي كراسني ليمان

أفاد رئيس المركز الصحفي لمجموعة القوات الروسية "المركز" ألكسندر سافتشوك بأن مقاتلات روسية من طراز "سو-34" دمرت 3 نقاط للمرابطة المؤقتة ومعقلا أوكرانيا في اتجاه كراسني ليمان.

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وقال سافتشوك في حديث لوكالة "نوفوستي": "في اتجاه كراسني ليمان استخدمت أطقهم المقاتلات من طراز "سو-34" التابعة لمجموعة قوات "المركز" قنابل جوية موجهة وضربت 3 نقاط للمرابطة المؤقتة ومعقلا أوكرانيا واحدا".

وأضاف أن الطائرات الهجومية الروسية نفذت ضربات صاروخية على مناطق تراكم القوات والمعدات العسكرية التابعة للجيش الأوكراني.

وأردف أن منظومة "سولنتسيبيوك" الثقيلة دمرت خلال الساعات الـ24 الماضية معقلا أوكرانيا من خلال استخدام قذيفة حرارية.

وتابع: "في منطقة التجمعات السكنية يامبولوفكا وتورسكويه وغابات سيريبريانسكي تم الكشف عن حركة الألوية الميكانيكية 21 و63 وكذلك لواء الهجوم رقم 95 التابع للقوات الأوكرانية". وأكد أنه نتيجة لعمل المدفعية التابعة للمجموعة تكبد العدو خسائر كبيرة بين الجنود والمعدات العسكرية.

المصدر: نوفوستي