مجلة أمريكية: "إسكندر" الروسي كشف ضعف قوات كييف
Globallookpress
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ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن ضربات أنظمة الصواريخ عالية الدقة "إسكندر-إم" الروسية، على قوات كييف بالقرب من جسر أنتونوفسكي في خيرسون، أظهرت ضعف قوات نظام كييف بشكل واضح.
وأوضحت مجلة "Military Watch Magazine" الأمريكية: "أظهرت الضربات الدقيقة بصواريخ إسكندر-إم على تمركز الجيش الأوكراني بالقرب من جسر أنتونوفسكي الضعف الواضح لقوات نظام كييف".
وأضافت المجلة أن "استخدام إسكندر-إم، يوضح أهمية السيطرة على هذا الجسر بحيث كان الجنود الثلاثون المدمرون هدفا خاصا".
وأشارت المجلة، نقلا عن تقارير، إلى أن أنظمة الصواريخ عالية الدقة "إسكندر" استخدمت في أبريل الماضي للقضاء على المرتزقة الأجانب.
المصدر: نوفوستي