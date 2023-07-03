مباحثات روسية صينية للتعاون الاستراتيجي في الأمم المتحدة والمحافل الدولية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن نائب وزيرها، سيرغي فيرشينين، بحث مع السفير الصيني لدى روسيا، تشانغ هانهوي، قضايا التعاون بين موسكو وبكين في الأمم المتحدة خلال محادثة هاتفية.

وبحث الطرفان، بحسب الوزارة، قضايا التعاون بين موسكو وبكين في الأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن والجمعية العامة".

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن الطرفين أكدا مرة أخرى على تطابق نهج البلدين تجاه القضايا الرئيسية على الأجندة الدولية، والذي يستند على العلاقات الروسية الصينية المميزة والتعاون الاستراتيجي.

المصدر: نوفوستي