أعلن قائد قوات "أحمد" الروسية الخاصة، أبتي علاء الدينوف، مقتل قائد فرقة، يفغيني بيسارينكو، في أوكرانيا.

وكتب علاء الدينوف على "تيلغرام": "شكرا للوالدين اللذين ربيا مثل هذا البطل. يفغيني بيسارينكو. رحمك الله. رجل كبير بقلب كبير".

وقال القائم بأعمال حاكم منطقة زابوروجيه يفغيني باليتسكي في وقت سابق إن القوات الأوكرانية فقدت، وفق تقديرات تمهيدية، أكثر من 20 ألف عسكري في اتجاه زابوروجيه منذ بداية هجومها المضاد.

المصدر: نوفوستي