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بيسكوف: لا آمال كثيرة في تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بصفقة الحبوب

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بيسكوف: لا آمال كثيرة في تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بصفقة الحبوب
Sputnik
الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف
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صرح الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف بأنه لا توجد هناك آمال كثيرة في تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بصفقة الحبوب قبل نهاية فترة سريان مفعولها.

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وردا على سؤال صحفي حول وجود أمل بربط بنك روسي بنظام "SWIFT" للمدفوعات" أو اختيار بديل، قال بيسكوف للصحفيين، اليوم الاثنين: "نؤكد الآن أن هذا الجزء من الاتفاقيات لم يتم تنفيذه حتى الآن. بقي هناك وقت قبل نهاية سريان المفعول، لكن هذه الآمال ضعيفة".

ورفض بيسكوف التعليق على معلومات نشرتها صحيفة "Financial Times" التي نقلت عن مصادر أن الاتحاد الأوروبي يبحث احتمال السماح لمصرف "روسيلخوزبانك" الروسي بإنشاء شركة تابعة له يمكن ربطها بنظام "SWIFT" الدولي للقيام بالتسويات وفق صفقة الحبوب.

وأوضح: "لا، لا يوجد لدينا شيء ما حتى الآن يمكننا الإبلاغ عنه بشأن تنفيذ ذلك الجزء من الاتفاقيات الذي يهتم به الجانب الروسي".

المصدر: تاس

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