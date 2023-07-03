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الدفاع الأوكرانية: لا يمكننا شراء مسيرات من الصين

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الدفاع الأوكرانية: لا يمكننا شراء مسيرات من الصين
Gettyimages.ru
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صرح نائب وزير الدفاع الأوكراني فيتالي دينيغا بأنه لا يمكن لوزارة دفاع بلاده شراء مسيرات صينية من طراز "Mavic" حتى لا تفسد العلاقات مع الولايات المتحدة.

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وقال دينيغا في حديث لصحيفة "ليفي بيريغ": "رأيت أنه (وزير الدفاع ألكسي ريزنيكوف) وقع بنفسه اتفاقية حول شراء "Mavic" لجنوده. لكن، كما أوضحوا لي فيما بعد، أنه لا يمكننا شراء منتجات صينية حتى لا تفسد العلاقات مع الولايات المتحدة".

وأضاف أن المسيرات ستلعب دورا حاسما في العام المقبل، مشيرا إلى أن دورها سيشبه دور الطائرات، ولذلك هناك حاجة أيضا إلى تطورات جديدة. وتابع: "أشهد الآن لسوء الحظ أن الروس لديهم تفوقا علينا في الاختراعات المختلفة في هذا المجال. وهذا أمر سيء".

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بعد زيارته إلى بكين في نهاية يونيو الماضي إن الصين قد تلعب "دورا بناء وإيجابيا" في "المستقبل البعيد" في تسوية الأزمة الأوكرانية، أما الآن فتبحث عن أساليب لتقديم دعم لروسيا وهي تحافظ في الوقت ذاته على "مظهر الحياد وتحاول تقديم نفسها كحافظة للسلام".

المصدر: نوفوستي

 

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