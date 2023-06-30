مستشار زيلينسكي يزعم عضوية بلاده في الناتو لمجرد امتلاكها الأسلحة الغربية

زعم مستشار مكتب الرئاسة الأوكرانية ميخائيل بودولاك أن بلاده في الواقع "عضو في حلف الناتو"، مستندا في هذا إلى أن كييف تمتلك أسلحة غربية.

وقال بودولاك في مقابلة مع inews "إن أوكرانيا هي في حقيقة الأمر عضو في حلف الناتو لأن لدينا أسلحة غربية، ومعاييرنا كذلك غربية، كما أننا ندافع عن الغرب".

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وأضاف مستشار الرئاسة الأوكرانية أن الحلفاء يعتزمون مناقشة اندماج أكثر عمقا لأوكرانيا في إطار الحلف، خلال قمة الناتو المرتقبة في يوليو المقبل.

وكان أمين عام الناتو ينس ستولتنبرغ، قد وعد في وقت سابق، بالنظر في مسألة عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي بعد القمة المرتقبة في فيلنيوس.

وصرّحت الخارجية الروسية أمس، أن ضم أوكرانيا إلى حلف "الناتو" سيؤدي إلى تصعيد النزاع، وليس إلى المفاوضات.

وأضافت الخارجية لوكالة "نوفوستي"، تعليقا على خطط باريس لدعم انضمام أوكرانيا إلى "الناتو" أن "باريس، إذا كانت تريد حقا وضع أوكرانيا على طاولة المفاوضات، فعليها عدم تصعيد الصراع من خلال توريط (الناتو)، وإنما ممارسة الضغوط على نظام زيلينسكي والقيّمين عليه من واشنطن ولندن".

المصدر: RT + نوفوستي