كمبوديا.. مقتل 8 في حريق ملهى ليلي

قتل 8 أشخاص في حريق ملهى ليلي يتم ترميمه في العاصمة الكمبودية بنوم بنه، حسبما أفاد المتحدث بشرطة العاصمة.

وقال سان سوك سيها المتحدث باسم شرطة العاصمة بنوم بنه لوكالة "شينخوا" إنه "تم العثور على جثتين أخريين في مبنى الملهى الليلي المحترق في نهاية الأسبوع، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتوفين إلى ثمانية ستة صينيين وامرأتان من فيتنام"، مضيفا أن الضحايا كانوا عمال ترميم.

وقال المتحدث إنه "وفقا لتقرير الطب الشرعي الذي أجراه الأطباء فإن الأشخاص الثمانية توفوا نتيجة للاختناق".

اندلع الحريق مساء يوم السبت في الطابق الخامس من الملهى الليلي في ناحية تول كورك بالعاصمة عندما كان الضحايا يقومون بترميم أجزاء داخل المبنى، وفقا للمتحدث.

وأضاف المتحدث أن الشرطة اعتقلت أربعة أشخاص للتحقيق معهم في هذا الحادث المأساوي.

المصدر: "شينخوا" + globaltimes