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سفيرة واشنطن ترفع ورقة من شرفة سفير بريطانيا في موسكو.. (صور)

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سفيرة واشنطن ترفع ورقة من شرفة سفير بريطانيا في موسكو.. (صور)
AP
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أظهرت صور نشرتها وكالة "نوفوستي"، السفيرة الأمريكية لدى روسيا لين تريسي، في شرفة منزل السفير البريطاني في موسكو، وهي تمد يدها رافعة ورقة خطت عليها عبارة ما.

والتقط الصور أحد المارة عندما كان يقود سيارته في الطريق المحاذي لنهر موسكو، ولاحظ "حفل استقبال على الجانب الآخر في مقر إقامة السفير البريطاني. وعلى شرفة المنزل كانت السفيرة الأمريكية لين تريسي، تمسك ورقة بيضاء ويبدو أن شيئا ما مكتوب على الورقة التي ترفعها".

وأوضح الرجل أنه مهتم بالسياسة الدولية ويعرف من يشغل منصب السفير الأمريكي، لذلك تمكن من التعرف عليها لاحقا في الصورة وقرر تسليمها لوكالة "نوفوستي".

ولم يتمكن المصدر من تقديم أي تفسير واضح لما كان يحدث على الشرفة، أو ماذا كُتب على الورقة.

المصدر: نوفوستي

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