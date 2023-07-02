الرئاسة الأوكرانية تبرر الوتيرة البطيئة لهجوم قوات كييف

عاد رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية، أندريه يرماك، إلى التوسل للحصول على مقاتلات "إف-16"، زاعما هذه المرة أن بطء وتيرة هجوم قوات كييف تعود إلى تمتع روسيا بميزة الجو.

وزعم يرماك أن "العدد الكبير من الألغام وميزة روسيا في الجو. كل من أراد أن يرى مقاتلا سريع الحركة في الهجوم، عليه أن يتذكر هذه الأشياء"، فضلا عما سماه "أهمية حياة كل جندي من جنودنا".

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وكرر يرماك مرة أخرى توسله للحصول على مقاتلات "إف-16" وأسلحة بعيدة المدى "لتسريع هذه العمليات".

واعترف رئيس هيئة الأركان الأمريكية، مارك ميلي، أن الهجوم الأوكراني المضاد أبطأ مما كان متوقعا.

وعلق منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، في وقت سابق، فشل الهجوم الأوكراني المضاد على شماعة "الطقس والأشهر الطويلة" التي سمحت للقوات الروسية بالاستعداد للدفاع.

المصدر: نوفوستي