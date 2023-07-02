"حذلقة فارغة!".. مستخدمو "تويتر" ينتقدون رد كوليبا على تصريح أوربان حول فشل أوكرانيا

انتقد مستخدمو "تويتر" محاولة وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، التحاذق والتذاكي في رده على الانتقادات الموجهة لقوات كييف حول أنها لن تتمكن من كسب الصراع.

وفي المقابل أيد مستخدمو "تويتر" تصريحات رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، حول كييف، حيث اكتظ التطبيق بالتغريدات المنتقدة لكوليبا، وهذه بعض منها.

سخر أحد رواد "تويتر" من تصرح كوليبا قائلا: "كلام فارغ بلا معنى، نعم هذا تصريح ذكي ينم عن ثقافة عالية من قبل وزير خارجية أوكرانيا".

وكتب آخر مقارنا بين كوليبا وأوربان: "هل يمكن أن نسأل، من الأكثر كفاءة بينهما؟ المسؤول الحكومي الذي يقاوم ضغوط أوروبا بأكملها ووسائل الإعلام العالمية، أم مروج عادي للنظام النازي؟".

وأضاف آخر: "بالنسبة لأوكرانيا، كل شيء هو مجرد كلام فارغ، كما قال كوليبا، إلا إذا كان الحديث عن الدبابات أو الطائرات أو المليارات من اليورو والدولارات! وفي النهاية تريد زمرة الأغبياء الأوكرانية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، عليهم أن يتعلموا النزاهة أولا".

وعلق آخر: "كل ما تريده أوكرانيا هو تلقي الأموال فقط، وهي ليست معنية بالمفاوضات، لهذا السبب فإن أي حديث يخرج عن إطار الأموال بالنسبة لأوكرانيا ثرثرة فارغة".

وخلص مستخدمو "تويتر" إلى أن هنغاريا لا تزال بخير إلى الآن، فقط لأن فيكتور أوربان هو رئيس وزرائها.

وعلق وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، في وقت سابق على الانتقادات الموجهة لقوات كييف، والتصريحات التي تشير إلى أن أوكرانيا لن تكون قادرة على الانتصار في الصراع، حيث وصف جميع هذه التصريحات بأنها "ثرثرة فارغة".

وعلق كوليبا بشكل خاص على رأي رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، الذي اعتبر أن أوكرانيا فقدت سيادتها ولا يمكنها القتال بدون دعم غربي.

المصدر: سبوتنيك