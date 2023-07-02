بيلاروس: مستعدون لتأدية دور في تسوية النزاع الأوكراني

أكد نائب وزير خارجية بيلاروس، يوري أمبرازيفيتش، أن بلاده لا تطلب وساطة لحل الأزمة الأوكرانية ولكنها مستعدة لتأدية دورها إذا لزم الأمر.

وقال أمبرازيفيتش "إمكانياتنا معروفة جيدا، وسوف نؤدي دورنا إذا لزم الأمر. نحن لا نطلب أن نكون وسطاء أبدا، لقد أكد الرئيس هذا مرارا وتكرارا. نحن على استعداد لتقديم كل ما لدينا".

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وأشار المتحدث إلى أنه "إذا شاءت الظروف، فستكون مينسك "الأولى في الطابور" للمشاركة في مفاوضات السلام".

وتابع قائلا "هناك مصلحة واضحة لبلدنا في هذا. تريد بيلاروس أن تكون مشاركا في هذه المفاوضات، لأننا نريد ضمانات أمنية لأنفسنا. وبالنسبة لنا، فإن الأولوية الرئيسية هي أن تظل سماؤنا سلمية، وألا يتم قصف أراضينا أبدا، وأن يستطيع مواطنونا أن يتطوروا".

المصدر: نوفوستي