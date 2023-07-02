الاتحاد الأوروبي يعلن فشل المفاوضات التجارية مع الصين

أفاد سفير الاتحاد الأوروبي لدى بكين، خورخي توليدو، اليوم الأحد، بأن المفاوضات مع الصين فشلت في تحقيق نتائج مرضية في القضايا التجارية خلال الأعوام الـ4 الماضية.

وأضاف قائلا: "يحزنني أن أقول إنه خلال أربع سنوات، لم تحقق المفاوضات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والصين أي نتائج جوهرية ولو حتى تقدما صغيرا".

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي بحاجة لتحقيق إنجاز ملحوظ في هذا المجال، خلال العام الجاري، مشيرا إلى أنه من المقرر إجراء محادثات اقتصادية رفيعة المستوى بين الجانين شهر سبتمبر المقبل.

وأعلن مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في وقت سابق، أن وزراء خارجية الاتحاد اتفقوا على ضرورة إعادة النظر في استراتيجية الاتحاد الأوروبي تجاه الصين، حيث عزا ذلك "للتطور الداخلي الأخير في الصين ومسار السياسة الخارجية"، مؤكدا على ضرورة تقليل الاعتماد الاقتصادي على الصين.

واعتبر بوريل أن الاتحاد الأوروبي يعاني من مشكلة في الأمن الاقتصادي في علاقاته مع الصين.

المصدر: إنترفاكس