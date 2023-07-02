الجيش الروسي يصد هجوما أوكرانيا على محور كراسنوليمانسكي ويكبد قوات كييف خسائر فادحة

أعلن رئيس المكتب الصحفي لمجموعة قوات "مركز" بالجيش الروسي، ألكسندر سافتشوك، عن صد هجوم لقوات كييف على محور كراسنوليمانسكي في جمهورية دونيتسك.

وقال سافتشوك إن القوات الأوكرانية "حاولت مهاجمة مواقع القوات الروسية على محور كراسنوليمانسكي، ونتيجة التنسيق الجيد الذي قامت به وحدات المدفعية، وطواقم طيران مجموعة "المركز"، انسحب العدو بعد أن تكبد خسائر فادحة في المعدات والقوى البشرية".

إقرأ المزيد

وأشار المتحدث إلى أن الهجوم تم بدعم من مدرعات قتالية وشاحنات من اللواءين الميكانيكيين 21 و63 التابعين للقوات الأوكرانية.

وأضاف أن طيران المجموعة شن ضربات صاروخية وألقى قنابل على 10 مناطق، تمركزت فيها القوة البشرية والقوة النارية للقوات الأوكرانية، كما دمر مركزين محصنين.

وأكد المصدر نفسه تدمير مدفع "هاوتزر" واحد من عيار 152 ملم، وثلاثة مواقع لقذائف الهاون، كما أسقطت منظومات الدفاع الجوي الصاروخية من طراز Strela-10 10 طائرات مسيّرة.

المصدر: تاس