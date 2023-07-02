وزير الخارجية النمساوي يدعو الدول الأوروبية إلى الامتثال للقوانين في مسألة الأصول الروسية المجمدة

قال وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ، اليوم الأحد، إنه يتوجب على الدول الأوروبية التقيد والامتثال للقوانين الدولية فيما يخص مسألة الأصول الروسية المجمدة على أراضيها.

وأضاف شالنبرغ في حديث لقناة ORF قوله "نحن دول تلتزم بسيادة القانون، هنا يمكن الطعن في كل قرار أمام المحكمة الأوروبية في لوكسمبورغ، سواء كان قرارا بفرض العقوبات أو استخدام الأصول المجمدة".

ودعا المتحدث إلى احترام مبادئ القانون الدولي والالتزام بها في قضية مصادرة واستخدام الأصول الروسية المجمدة، مشيرا إلى أن كسرها والالتفاف عليها سيعرض أوروبا للإحراج.

المصدر: نوفوستي