مقتل 4 رجال شرطة بهجوم تبنته طالبان جنوب غرب باكستان

قال مسؤولون إن 4 من ضباط الأمن قتلوا في تبادل لإطلاق النار في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان يوم الأحد، في هجوم تبنته حركة طالبان الباكستانية.

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وأفادت وكالة "فرانس برس" بأن حوالي 12 مسلحا هاجموا رجال شرطة الحدود عند نقطة تفتيش على الطريق السريع في منطقة ذوب، ما أدى إلى معركة مسلحة استمرت ساعتين.

وقال مفوض ذوب سعيد عمراني إن "4 من المسؤولين الأمنيين بينهم ثلاثة من رجال الشرطة وضابط في حرس الحدود قتلوا في الهجوم. كما قتل أحد المهاجمين ولكن لم يتم التعرف عليه بعد، فيما أصيب 3 آخرون".

وأعلنت حركة طالبان باكستان في وقت لاحق في بيان مسؤوليتها عن الهجوم.

وتصاعدت الهجمات، التي تستهدف في الغالب قوات الأمن، منذ أن سيطرت حركة طالبان الأفغانية على كابل في عام 2021 وانتهى وقف إطلاق النار الهش منذ أشهر بين حركة طالبان باكستان وإسلام آباد في نوفمبر من العام الماضي.

من الجدير ذكره، أن حركة طالبان باكستان منفصلة عن طالبان أفغانستان لكنها تشترك في ذات الأيديولوجية.

المصدر: أ ف ب