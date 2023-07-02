 
مباشر

الحكومة الإسرائيلية توافق على بناء مستوطنة جديدة شمالا ونتنياهو يحتفل

أخبار العالم

الحكومة الإسرائيلية توافق على بناء مستوطنة جديدة شمالا ونتنياهو يحتفل
AP
صورة تعبيرية تُظهر جزءا من مشاريع الإسكان الجديدة في مستوطنة جيفات زئيف الإسرائيلية بالضفة الغربية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vm2l

أعلن وزير البناء والإسكان الإسرائيلي الموافقة على بناء مستوطنة جديدة في الجليل الأسفل شمالا، تحت اسم "رمات أربيل"، في قرار اعتبره رئيس الحكومة "يوم عيد لإسرائيل".

إقرأ المزيد
ينوي قضم نصف مليون دونم من أراضي الضفة.. تحذيرات فلسطينية من الزحف الاستيطاني
ينوي قضم نصف مليون دونم من أراضي الضفة.. تحذيرات فلسطينية من الزحف الاستيطاني

واحتفل بنيامين نتنياهو بالقرار مغردا عبر "تويتر": "إنها المستوطنة الرابعة الجديدة التي نقيمها في هذه الحكومة خلال الأشهر الأخيرة: "رمات أربيل"!".

وأضاف: "إنه عيد لدولة إسرائيل والعائلات التي تتشبث بالمكان. خبر مهم جدا لتعزيز الاستيطان اليهودي في الجليل، وهو أمر مهم لنا جميعا".

وكانت السلطات الإسرائيلية، صادقت الاثنين الماضي على بناء أكثر من 5 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.

وكانت الدول الغربية بينها الولايات المتحدة الأمريكية، أعربت الاثنين، عن قلقها من سياسة إسرائيل الاستيطانية الجديدة، ودعتها إلى الوفاء بالتزاماتها من خلال العودة إلى الحوار الهادف لوقف التصعيد.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا