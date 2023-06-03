ينوي قضم نصف مليون دونم من أراضي الضفة.. تحذيرات فلسطينية من الزحف الاستيطاني

حذرت جهات فلسطينية من مخططات إسرائيلية للاستيلاء على نحو نصف مليون دونم من أراضي الضفة الغربية، والتي تصنف فلسطينياً بمناطق محميات طبيعية.

وقال "المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان"، إن الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة، تمارس سياسة الضم الزاحف والصامت، للتحايل على المجتمع الدولي بشأن أطماعها العدوانية التوسعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة في حزيران 1967.

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وأضاف المكتب في تقرير الاستيطان الأسبوعي الصادر، يوم السبت، أن ذلك يأتي عبر بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية في المستوطنات، وإضفاء شرعية زائفة على البؤر الاستيطانية، وشق الطرق الالتفافية الجديدة وتطوير البنى التحتية، التي تساعدها على ذلك وتوفر بيئة ملائمة لتمددها الاستيطاني.

وأوضح أن سلطات الاحتلال بدأت بخطوات تنطوي على الضم الفعلي من خلال تطبيق القوانين الإسرائيلية في أكثر من مجال وميدان.

وذكر أن الجديد في سياسة الضم الزاحف بصمت هو تطبيق القوانين الإسرائيلية على المحميات الطبيعية في الضفة، كمشروع مطروح من أحزاب الائتلاف الحاكم على جدول أعمال الحكومة الإسرائيلية، والتي بدأت تبحث ضم نصف مليون دونم مما تسميه "أراضي دولة" في الضفة الغربية، ضمن مشروع ما يسمى "المحميات الطبيعية".

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وذكر التقرير أن محمية "عين العوجا" في محافظة أريحا والأغوار، تمتد على مساحة 22 ألف دونم هي إحدى أكبر المحميات الطبيعية الفلسطينية، والتي استولت عليها سلطات الاحتلال في مايو العام الماضي، بأمر عسكري وأعلنتها محمية طبيعية، غير بعيدة عن الزحف الاستيطاني في الأغوار الفلسطينية.

وتحدث التقرير أيضا عن منطقة "وادي قانا" في محافظة سلفيت، وهي الأخرى محمية طبيعية على درجة عالية من الأهمية، ولكنها تقع ضمن دائرة استهداف الاستيطان والمستوطنين.

المصدر: سما الإخبارية