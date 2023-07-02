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خلال الـ 45 يوما القادمة.. انطلاق أول رحلة جوية مباشرة بين طهران والقاهرة

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خلال الـ 45 يوما القادمة.. انطلاق أول رحلة جوية مباشرة بين طهران والقاهرة
تسنيم
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تعتزم السلطات الإيرانية والمصرية استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين في أغسطس المقبل وفق ما ذكرته وكالة تسنيم الإيرانية.

وأعلنت نقابة خدمات السفر الجوي والسياحة أن الدفعة الأولى من السياح الإيرانيين ستتوجه إلى مصر خلال الـ 45 يوما القادمة، وسيتم إطلاق الرحلة الأولى بشكل رمزي مباشرة بين طهران والقاهرة.

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وأضافت، عقب افتتاح القنصلية، لن يتم استخدام العراق كدولة وسيطة لأنه يزيد الوقت والتكلفة وما إلى ذلك.

وأعلن رئيس مجلس إدارة النقابة أن مدير عام وزارة السياحة المصرية سيصل إلى طهران الأسبوع المقبل.

وأضاف، في الأسبوع الماضي، أجرينا خلال زيارة مصر مباحثات مع المسؤولين الحكوميين والخاصين في مجال السياحة المصرية.

ولفت إلى أن مفاوضات تعزيز السياحة أجريت مع مصر بوساطة العراق، معربا عن أمله في أن يذوب جليد العلاقات السياسية بين طهران والقاهرة قريبا.

المصدر: تسنيم

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