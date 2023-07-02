رئيس وزراء ساكسونيا يدعو سلطات ألمانيا لعدم إغلاق الطريق إلى الغاز الروسي

دعا رئيس وزراء ساكسونيا ميخائيل كريتشمر، السلطات الألمانية إلى العمل بنشاط أكبر لإيجاد حل دبلوماسي للنزاع في أوكرانيا، وعدم رفض استيراد الغاز الروسي بشكل دائم.

وأضاف كريتشمر: "في هذا الوضع الصعب بشكل خاص، أرى أنه من المهم الحفاظ على التماسك والتعاضد في البلاد. لا يجوز بتاتا أن نغلق الطريق أمام الغاز الروسي إلى بلادنا إلى الأبد . يجب أن نعتمد بشكل أكبر على الدبلوماسية لإنهاء الحرب في أوكرانيا. لا أريد بعد الآن سماع عبارة: لن نتعامل قط لاحقا مع روسيا. لا أريد أن أسمع هذه العبارة مرة أخرى".

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وتابع كريتشمر: "سأدافع دائما عن المستشار عندما يتعلق الأمر بدعم أوكرانيا. لكن معظم الناس يؤيدون الحل الدبلوماسي، وأتوقع أن تكون الحكومة الألمانية منفتحة على ذلك. كل من دافع عن هذا الموقف في الأشهر الأخيرة ، سواء كان يورجن هابرماس أو أنا، كان عليه أن يسمع أبشع الإهانات".

وأعرب السياسي الألماني، عن اعتقاده أن عملية إصلاح الطاقة في ألمانيا تكللت بالفشل. وأشار إلى "الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة" في البلاد، وشدد على أن "الحرفيين والطبقة الوسطى وأرباب البيوت لا يعرفون كيفية تغطية نفقاتهم".

وقال: "يجب أن نبذل قصارى جهدنا لخفض أسعار الطاقة. نحتاج إلى إعادة التفكير في موقفنا تجاه الكثير من الأمور بما في ذلك الطاقة النووية ورفض استخدام الفحم والغاز المحلي والتراجع عن استخدام خط "السيل الشمالي-1".

المصدر: تاس