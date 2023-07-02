اعتقال مشتبه به وضع رسالة تهديد لنتنياهو على قبر شقيقه

اعتقلت الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك) في إسرائيل شابا من كفار سابا بشبهة وضع رسالة تهديد لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، على قبر شقيقه.

وجاء في بيان مشترك للشرطة والشاباك أنه "في أعقاب تحقيق مشترك واستخدام أدوات استخباراتية وتكنولوجية، جرى اعتقال مشتبه به (26 عاما) من كفار سابا في منطقة الجنوب، بعد يوم من العثور على رسالة تهديد لنتنياهو".

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وجرى اقتياد المشتبه به للتحقيق، حيث سيتم النظر في عرضه على محكمة الصلح في ريشون لتسيون من أجل تمديد اعتقاله على ذمة التحقيق.

وجاء ذلك بعد العثور الجمعة على رسالة تهديد لنتنياهو على قبر شقيقه، يوني نتنياهو، الذي قتل خلال عملية عنتيبي.

وجاء في رسالة التهديد المكتوبة بخط اليد: "ماذا يحدث يوني؟ طُلب مني أن أبلغ شقيقك أن لديه أفضالا قليلة، لكنها انتهت.. ومن هنا، من جبل هرتسل، من هذا المكان المقدس، تدق الساعة إلى الوراء، حتى تاريخ 16 سبتمبر 2023 (التاريخ مذكور بالتقويم العبري) الذي يعتقد شقيقك أنه سيصل يومها إلى سن 74 عاما.. وليكن واضحا، هذا تهديد من الدرجة الأولى".

وأضاف كاتب رسالة التهديد: "بيبي، أنت لست أفضل من أريئيل شارون.. شارون تلقى جلطة دماغية وغاص في غيبوبة ثماني سنوات.. وأتمنى لك أمورا أسوأ..".

وقالت مصادر في جهاز الأمن إن رسالة التهديد لم تتطرق إلى تشريعات خطة إضعاف جهاز القضاء.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية