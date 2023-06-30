بعد تخريب قبر والده.. نتنياهو يتلقى رسالة تهديد وضعت على قبر أخيه

فتحت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، تحقيقا مشتركا مع جهاز الأمن العام (الشاباك)، بعد العثور على رسالة تهديد لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس.

وعثر على رسالة التهديد ملقاة على قبر يوني، شقيق نتنياهو الذي قتل قبل 47 سنة، في معركة مطار "عنتيبي" على يد مجموعة فلسطينية.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه لم يتم اعتقال أي مشتبه بهم حتى الآن.

وفي الأسبوع الماضي، تم اعتقال أحد سكان بيت شيمش، في العشرينات من عمره للاشتباه في تهديده نتنياهو، بعدما كتب في مجموعة "واتساب" للنشطاء اليمينيين "يجب على الجميع حمل سلاح وضرب بيبي برصاصة في الرأس. ومن يريد شراء سلاح يجب أن يبعث برسالة مفادها أن القانون يتعلق بحياتنا ولسنا مهتمين". وما زالت الشرطة تحقق في القضية.

وقبل ثلاثة أسابيع، تم تخريب النصب التذكاري لذكرى والد نتنياهو، حيث كتب على اللافتة التي علقت هناك "والد دكتاتور فاشل وفاسد".

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وردّ نتنياهو على هذه الحوادث على حسابه في "تويتر"، فقال: "هناك حقير دنّس النصب التذكاري تخليدا لذكرى والدي.. لقد حان الوقت لهم للتوقف عن هذه التصرفات المخلّة بالآداب والأخلاق".

المصدر: i24NEWS