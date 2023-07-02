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Telegraph: الجنود الأوكرانيون يشكلون غالبية زبائن متاجر الجنس في كراماتورسك

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Telegraph: الجنود الأوكرانيون يشكلون غالبية زبائن متاجر الجنس في كراماتورسك
Globallookpress Zamir Usmanov
صورة تعبيرية
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أفاد الصحفي، كولين فريمان، من جريدة Telegraph، بأن الجنود الأوكرانيين يمثلون غالبية زبائن متاجر الجنس في مدينة كراماتورسك بجمهورية دونيتسك، حيث يقتنون السكاكين وأغراض أخرى.

وقال فريمان إن "موظفي متجر الجنس Love بمدينة كراماتورسك، يفخرون بإرضاء كل رغبات زبائنهم، وبين الملابس الداخلية والألعاب الجنسية، توجد سكاكين قتالية مخصصة للجنود الذين يشكلون غالبية زبائن المتجر".

وذكر البائعون أنهم بدأوا ببيع السكاكين، لأنها تحظى بشعبية لدى المقاتلين.

وأضافو أن "السكاكين مثل ألعاب الرجال، والرجال بغض النظر عن مكان وجودهم، فإنهم يحبون الألعاب دائما".

المصدر: نوفوستي

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