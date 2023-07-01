أوكرانيا.. إقالة مسؤول في وزارة الدفاع بعد ثلاثة أيام من تعيينه

أقالت وزارة الدفاع الأوكرانية القائم بأعمال مدير إدارة دعم الموارد، رسلان ريغوفانوف، بعد أيام قليلة من تعيينه.

وجاء في بيان نشرته الوزارة على "فيسبوك" أنه "تقرر عزل القائم المؤقت بأعمال مدير إدارة توفير الموارد في يوم الأربعاء الموافق لـ28 يونيو، وتعيين رسلان ريغوفانوف بوظيفة القائم المؤقت بأعمال مدير إدارة توفير الموارد، واليوم السبت الموافق 1 يوليو، تم عزله من مهامه".

ويُذكر أن إقالة ريغوفانوف جاءت بعد ظهور معلومات متضاربة بشأنه، حيث تشير المعطيات المتوفرة حاليا إلى أن الدائرة بدأت بإجراء عملية تدقيق داخلي للتحري حول عدد من الحقائق التي تم الكشف عنها.

وفي وقت سابق، نشرت وسائل إعلام أوكرانية معلومات، نقلاً عن العسكري الأوكراني والشخصية العامة أوليغ سيموروز، مفادها أن ريغوفانوف شارك في برامج سياسية حوارية على التلفزيون الروسي، كما أنه شارك في مخططات غير قانونية تتعلق بحديقة "جولوسيفسكي" الوطنية.

المصدر: ريا نوفوستي