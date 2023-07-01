البيت الأبيض: شروط بايدن لدعوة نتنياهو لم تتغير

قال مسؤولون في البيت الأبيض إن شروط الرئيس الأمريكي جو بايدن لدعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم تتغير.

ويعتزم بايدن دعوة نتنياهو للقيام بزيارة دبلوماسية لواشنطن بحلول نهاية العام، كما ذكرت "القناة 12" الإسرائيليّة يوم أمس الجمعة.

وعلى الرغم من المخطط التشريعي الذي قدمه رئيس الوزراء أمس في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال"، قال مسؤولون في البيت الأبيض إن شروط الرئيس الأمريكي جو بايدن لدعوة نتنياهو لم تتغير.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في الولايات المتحدة أن الرئيس بايدن أكد مرارا وتكرارا أن مثل هذه التغييرات في النظام القضائي يجب أن تُقبل بإجماع واسع.

وأفاد بأن بايدن يأمل أن يعمل رئيس الوزراء نتنياهو من أجل تسوية حقيقية.

ولا تنتقد حكومة الولايات المتحدة خطة إصلاح القضاء التي تروج لها الحكومة فقط، بل انتقدت أيضا إقامة مستوطنات في الضفة الغربية التي سمحت بها الحكومة، بتشجيع من وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير.

وصرح مسؤولون أمريكيون كبار لمسؤولين إسرائيليين في اجتماعين عُقدا بين الطرفين بأنهم "يشعرون بخيبة أمل لقرارهم اتخاذ خطوات أحادية".

المصدر: i24 news