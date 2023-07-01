مدير الـCIA: النزاع في أوكرانيا وفر لنا فرصة فريدة لا تتاح إلا كل جيل ولن نضيّعها

أعلن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، وليام بيرنز، أن النزاع في أوكرانيا وفر فرصة فريدة لتجنيد عملاء في روسيا، معتبرا أن الـ"سي أي أي" لا تنوي تفويتها.

وزعم بيرنز في محاضرة ألقاها في بريطانيا أن "عدم الرضا عن العملية العسكرية الخاصة سيستمر في التهام القيادة الروسية بشكل تدريجي".

وقال بيرنز، كما نقلت وكالة "رويترز"، إن "هذا الاستياء يوفر فرصة، لا تتكرر إلا مرة واحدة في كل جيل لنا في وكالة الاستخبارات المركزية، حيث تتعامل الاستخبارات على أساسها مع البشر. نحن لن نسمح لأنفسنا بتفويت هذه الفرصة".

المصدر: نوفوستي