أوكرانيا.. صفارات الإنذار تدوّي في مقاطعتي خاركوف ودنيبروبيتروفسك

أظهرت خريطة الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية إطلاق صفارات الإنذار في مقاطعتي خاركوف ودنيبروبيتروفسك، محذرة من ضربات جوية روسية.

وانطلقت صفارات الإنذار الساعة 19.30 بتوقيت موسكو.

ويذكر أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية على مواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تبنّته استخبارات نظام كييف.

المصدر: نوفوستي