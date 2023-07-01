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بايدن يعتمد أوراق السفير الصيني الجديد لدى واشنطن

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بايدن يعتمد أوراق السفير الصيني الجديد لدى واشنطن
http://us.china-embassy.gov.cn/
الرئيس الأمريكي جو بايدن رفقة السفير الصيني الجديد لدى واشنطن شيه فنغ
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اعتمد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم السبت، أوراق اعتماد السفير الصيني الجديد لدى واشنطن شيه فنغ.

وأعلنت السفارة الصينية، عبر موقعها الرسمي، أن بايدن قبل أوراق اعتماد السفير الصيني الجديد لدى واشنطن بمكتبه في البيت الأبيض، وبحثا العلاقات الصينية الأمريكية.

وجاء في بيان السفارة: "تلقى الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الجمعة الـ 30 من يونيو 2023، أوراق اعتماد السفير الصيني الجديد لدى الولايات المتحدة شيه فنغ، في المكتب الرئاسي بالبيت الأبيض، ورحب بايدن بالسفير فنغ وهنأه بمنصبة الجديد، وأجريا محادثة بحثا خلالها العلاقات بين البلدين".

ومن جانبه وصف فنغ تعيينه بمنصب السفير الصيني الـ 12 في الولايات المتحدة بأنه "شرف ومسؤولية كبيران".

 

المصدر: نوفوستي

 

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