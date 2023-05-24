وصول سفير صيني جديد إلى الولايات المتحدة

قالت الخارجية الصينية، إن شيه فنغ السفير الصيني الجديد لدى واشنطن، وصل أمس إلى مطار نيويورك بعد خمسة أشهر من تعيين سلفه، تشين قانغ في منصب وزير الخارجية.

ونقلت الوزارة الصينية، في نبأ نشرته على موقعها، كلمات السفير الجديد: "تواجه العلاقات الصينية الأمريكية في الوقت الحاضر، صعوبات وتحديات خطيرة. أنا وزملائي سنمضي في العمل قدما، ورغم الصعوبات سنقوم بواجبنا حتى النهاية وسننفذ مهمتنا بشرف".

إقرأ المزيد

منذ يوليو 2021، كان تشين قانغ سفير الصين في واشنطن. في نهاية ديسمبر 2022، تم تعيينه على رأس وزارة الخارجية الصينية. ومنذ ذلك الحين، لم ترسل الصين رئيسا جديدا لبعثتها الدبلوماسية في الولايات المتحدة.

المصدر: تاس