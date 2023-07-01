صحفي أمريكي: بايدن يقود عملية سريّة خطيرة ستؤدي إلى كارثة

كشف الصحفي الأمريكي ومقدم البرامج أندرو نابوليتانو أن بايدن يجري عملية سرية بأوكرانيا، حيث ستؤدي إلى كارثة بسبب تواجد أمريكيين على الأرض هناك، وسيعودون معبئين بأكياس.

وتساءل نابوليتانو في بث على قناة "يوتيوب" المسماة Judging Freedom بالقول "هل لدينا وجود عسكري هناك (في أوكرانيا)؟ إذا كنتم تقصدون بالوجود العسكري الأمريكيين بالأحذية والخوذات والزي العسكري والأسلحة الهجومية، فعندئذ نقول: لا".

وأردف قائلا "ولكن إذا كنتم تقصدون هنا بالوجود العسكري لأمريكيين بملابس مدنية، إلا أنّهم في الخدمة الفعلية، ويقومون بتشغيل المعدات العسكرية الأمريكية، ويتولون عمليات الإطلاق ويضغطون على الأزرار الموجودة على لوحة التحكم التي ترسل القذائف لقتل الروس، فإن الأمريكيين بذلك يمتلكون جيشا حاضرا هناك".

وأكد نابوليتانو أن الأشخاص الذين لا يرتدون الزي العسكري، ينتهكون بذلك "اتفاقية جنيف"، وتابع بالقول إنه "بالإضافة إلى ذلك.. قد تطلق القوات الروسية النار عليهم أو تتهمهم بالتجسس لصالح أوكرانيا".

واعتبر المتحدث أن "كل ذلك يعود لكون جو بايدن يريد الترشح لولاية ثانية كرئيس لبلد في حالة حرب. بعد كل شيء، عندما يبدأ هؤلاء الأشخاص في العودة إلى ديارهم معبئين بأكياس للجثث، حينها سيبدأ الجمهور الأمريكي في التنبه إلى هذا الأمر".

ويذكر أن المرشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية، حاكم ولاية فلوريدا، رون ديسانتيس، قد أعرب في أواخر مايو الماضي عن عدم رغبته بأن تتورط الولايات المتحدة وجيشها في حرب بخصوص أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي