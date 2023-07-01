كوليبا يدعو الغرب إلى عدم تكرار خطأ ميركل

اعتبر وزير خارجية أوكرانيا، دميتري كوليبا، أن معارضة المستشارة الألمانية السابقة، أنغيلا ميركل، لمسألة انضمام أوكرانيا إلى "الناتو" أحد الأسباب التي أدت إلى النزاع الحالي في بلاده.

وقال كوليبا في حوار مع صحيفة "بيلد" الألمانية: "لا تكرروا الخطأ الذي ارتكبته المستشارة ميركل في بوخارست عام 2008، عندما عارضت بشدة أي تحرك نحو عضوية أوكرانيا في "الناتو"".

وأشار إلى أن قرار ميركل "أدى إلى ضم شبه جزيرة القرم لروسيا"، كما زعم أن "النزاع في أوكرانيا ما كان ليحدث لو كانت أوكرانيا في ذلك الوقت عضوا في "الناتو".

المصدر: نوفوستي