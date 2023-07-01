مصدر: سلطات كييف تستولي على ممتلكات الشركات في مقاطعة خاركوف

قال فيتالي غانشيف، رئيس الإدارة العسكرية المدنية الروسية لمقاطعة خاركوف، إن سلطات كييف تستولي على ممتلكات الشركات في المناطق الخاضعة لسيطرتها في مقاطعة خاركوف.

وأشار إلى أن هذه السلطات تجبر سكان المنطقة على الرحيل ومغادرة بيوتهم إلى داخل أوكرانيا.

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وأضاف: "نحن نعلم أنه يتم تنفيذ بعض الإجراءات المحددة في خاركوف والمنطقة. ويبلغنا السكان المحليون عن ذلك. يتم طرد الناس من منازلهم، وإجبارهم على مغادرة المنطقة، في ذات الوقت يقوم الذين يزعمون بأنهم الحماة والمدافعين بسرقة موجودات المؤسسات والشركات وكذلك كل ما يعثرون عليه في البيوت التي تركها أصحابها".

وقبل شهر، أفاد غانشيف في حديث لمراسل " تاس" بأن القوات الروسية اقتربت من كوبيانسك، حيث تدور مناوشات مع قوات كييف.

المصدر: تاس