اتصالات تركية سعودية قبيل الاجتماع الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي

أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان محادثات هاتفية، اليوم السبت، مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان.

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وبحسب مراسلنا، فإن المحادثات تناولت الاجتماع الاستثنائي/ غير العادي، لمنظمة التعاون الإسلامي، والذي سيعقد في مدينة جدة غرب السعودية غدا الأحد، لبحث حادثة إحراق القرآن الكريم في العاصمة السويدية ستوكهولم أول أيام عيد الأضحى.

وبحسب وسائل إعلام تركية فإن الوزيرين ناقشا أيضا قضايا مكافحة الإسلاموفوبيا وسبل التعاون في القضايا الإقليمية.

وكان لاجئ عراقي يدعى سلوان موميكا، أقدم أول أيام عيد الاضحى على حرق القرآن الكريم أمام مسجد ستوكهولم، بموافقة السلطات.

ونقل الإعلام التركي عن مصادر قولها إن الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية سيعقد للمشاركة المفتوحة، وسيحضره الممثلون الدائمون لجميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

كما سيحضره كذلك الدول الأعضاء في اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي والتي تضم تركيا والمملكة العربية السعودية وغامبيا وباكستان وموريتانيا والكاميرون.

ويهدف الاجتماع إلى مناقشة الإجراءات الواجب اتخاذها ضد هذه "الأعمال الدنيئة" التي تستهدف القرآن الكريم وتوحيد موقف مشترك ضد هذا الفعل.

المصدر: RT + إعلام تركي