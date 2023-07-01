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أول صورة للأميرة رجوة زوجة ولي عهد الأردن بعد الزفاف تشعل "تويتر"

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أول صورة للأميرة رجوة زوجة ولي عهد الأردن بعد الزفاف تشعل
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تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أول صورة ينشرها ولي العهد الأردني، الأمير الحسين مع زوجته الأميرة رجوة الحسين منذ عقد قرانهما بداية شهر يونيو الماضي.

ونشر الأمير الحسين صورة له ولزوجته على صفحته بموقع إنستغرام مهنئا بحلول عيد الأضحى المبارك: "منّي أنا ورجوة، كل عام وأنتم بخير".

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وتداول النشطاء الصورة في موقع "تويتر" بشكل واسع.

المصدر: RT

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