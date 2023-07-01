أول صورة للأميرة رجوة زوجة ولي عهد الأردن بعد الزفاف تشعل "تويتر"

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هنأ وليِّ عهد الأردن الأمير الحسين بن عبداللّٰه

متابعيه على موقع الإنستغرام ، بحلول عيد الأضحى !



و نَشر الأمير الحسين اليوم الجمعة صورة عفويّة تجمعه مع زوجته الأميرة رجوة

و كتب معلقٱ :

' مني أنا و رجوة - كل عام و أنتم بخير 🌷

و الصورة التي يبدو انَّها

' سـلفي '… pic.twitter.com/gy5cXRdB5d