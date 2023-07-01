أول صورة للأميرة رجوة زوجة ولي عهد الأردن بعد الزفاف تشعل "تويتر"
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أول صورة ينشرها ولي العهد الأردني، الأمير الحسين مع زوجته الأميرة رجوة الحسين منذ عقد قرانهما بداية شهر يونيو الماضي.
ونشر الأمير الحسين صورة له ولزوجته على صفحته بموقع إنستغرام مهنئا بحلول عيد الأضحى المبارك: "منّي أنا ورجوة، كل عام وأنتم بخير".
وتداول النشطاء الصورة في موقع "تويتر" بشكل واسع.
الأميرة رجوة و الأمير الحسين ماشاءالله عسل ❤️ pic.twitter.com/R4bcRojmW1— تيتشر (@1iTeacher) June 30, 2023
"مني أنا و رجوة، كل عام و أنتم بخير" الأمير الحسين (ولي عهد الأردن) و زوجته الأميرة رجوة في صورة نشرها الأمير عبر صفحته الرسمية. pic.twitter.com/m3aIm7LVOW— Classic (@classic_mou) July 1, 2023
🇯🇴🇯🇴🇯🇴— احمد بن عبدالله العطاوي 🇧🇭🇸🇦 (@ahmedal50641058) June 30, 2023
هنأ وليِّ عهد الأردن الأمير الحسين بن عبداللّٰه
متابعيه على موقع الإنستغرام ، بحلول عيد الأضحى !
و نَشر الأمير الحسين اليوم الجمعة صورة عفويّة تجمعه مع زوجته الأميرة رجوة
و كتب معلقٱ :
' مني أنا و رجوة - كل عام و أنتم بخير 🌷
و الصورة التي يبدو انَّها
' سـلفي '… pic.twitter.com/gy5cXRdB5d
الثنائي الملكي الأمير الحسين و زوجتة الأميرة رجوة ٱل سيف في اول ظهور رسمي بعد الزواج 🤍. #رجوة_ال_سيفpic.twitter.com/7RpKPoIR47— Lya (@lyammmmmm) June 30, 2023
المصدر: RT