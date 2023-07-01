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إيلون ماسك يعلق على أعمال الشغب في فرنسا

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إيلون ماسك يعلق على أعمال الشغب في فرنسا
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أعرب رجل الأعمال والملياردير الأمريكي إيلون ماسك عن صدمته بكمية الأسلحة الهائلة التي كانت بحوزة المحتجين في فرنسا.

وكتب ماسك على تويتر "من أين يحصلون على كل الأسلحة؟ الملكية الشخصية للأسلحة في أوروبا محدودة للغاية، لكنها لا تزال موجودة. لذلك، من المرجح أن تكون معظم هذه الأسلحة مسروقة أو مستوردة بشكل غير قانوني إلى الأراضي الفرنسية".

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واندلعت أعمال الشغب في جميع أنحاء فرنسا بعد أن أطلق ضباط الشرطة النار وقتلوا مراهقا يبلغ من العمر 17 عاما في ضاحية نانتير بباريس صباح الثلاثاء، قائلين إنه رفض الامتثال لمتطلبات ضباط إنفاذ القانون، وعلى إثرها، استمرت الاضطرابات لعدة أيام، حيث أضرم المتظاهرون النار في المباني الإدارية ونهبوا المتاجر. 

وأعلنت السلطات الفرنسية توقيف 667 شخصا في البلاد ليل الخميس/ الجمعة، في وقت يستعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لترؤس اجتماع جديد لخلية الأزمة حول أعمال الشغب.

المصدر: RT

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