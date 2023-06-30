فرنسا.. عائلة القتيل الشاب نائل تصدر بيانا عاجلا بشأن دفنه

أصدرت عائلة الشاب القتيل نائل الذي لقي حتفه برصاص شرطي فرنسي، بيانا طالبت فيه بعدم حضور الصحفيين إلى جنازته وعدم تواجدهم في أي وقت من أوقات يوم الدفن.

وجاء في بيان عائلة نائل، الذي تم تناقله منذ قليل عبر شبكة "تويتر" أن العائلة "تطلب من جميع الصحفيين عدم الحضور إلى موقع الجنازة أو في أي وقت من أوقات يوم الدفن، وذلك احترام لخيارها.. وشكرا لكم على الالتزام بذلك واحترام هذا الخيار".

وقدم الشرطي الفرنسي الاعتذار لعائلة المراهق نائل، بعدما أرداه قتيلا الثلاثاء خلال عملية مراقبة مرورية في ضواحي باريس، وفق ما أفاد به محاميه.

من جهته، أعلن وزير داخلية فرنسا جيرالد دارمانان، يوم الجمعة، تعزيز انتشار الأمن في البلاد وتعبئة 45 ألف عنصر من الشرطة والدرك تحسبا لليلة رابعة من الشغب احتجاجا على حادثة قتل نائل.

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وشملت أعمال الشغب تخريب مقرات إدارات عامة وعمليات نهب ومناوشات متفرقة، حيث مست مدنا كثيرة واقعة في منطقة باريس، بعد توجيه تهمة القتل العمد وحبس الشرطي الذي أطلق الرصاص على المراهق المقتول البالغ من العمر 17 سنة، في نانتير قرب العاصمة الفرنسية.

المصدر: RT + أ ف ب