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واشنطن تعترف بأن الهجوم الأوكراني المضاد أبطأ مما كان متوقعا

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واشنطن تعترف بأن الهجوم الأوكراني المضاد أبطأ مما كان متوقعا
AP
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اعترف رئيس هيئة الأركان الأمريكية، مارك ميلي، أن الهجوم المضاد الأوكراني أبطأ مما كان متوقعا.

قال ميلي إن "هذا يحدث بشكل أبطأ مما توقعه الناس"، حيث أشار إلى أنه يتلقى تقارير يومية عن الأحداث في جميع أنحاء أوكرانيا.

ووصف عملية تقدم القوات الأوكرانية بأنها "معقدة للغاية وطويلة جدا".

وزعم منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، في وقت سابق أن فشل الهجوم الأوكراني المضاد سببه الطقس والأشهر الطويلة التي سمحت للقوات الروسية بالاستعداد للدفاع.

المصدر: نوفوستي

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