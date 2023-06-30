الأمم المتحدة: على جميع الأطراف أن تدرك عدم جواز أي أعمال تهدد محطة زابوروجيه

دعت الأمم المتحدة طرفي النزاع في أوكرانيا إلى إدراك ضرورة عدم جواز أي أعمال من شأنها أن تهدد محطة زابوروجيه الذرية.

وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "أما بخصوص الوضع في محطة زابوروجيه الذرية، نريد من جميع الأطراف أن تدرك ضرورة تجنب أي أعمال من شأنها أن تزيد من التوترات حول المحطة".

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وتابع أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية "تلعب دورا رائدا في المحطة، وهم يواصلون العمل على تأمين الأوضاع فيها".

وأضاف بالقول "نحن سنسمح لهم (للوكالة) بالاتصال بالأطراف من أجل تحقيق الأهداف".

وكانت روسيا قد دعت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى التأثير على كييف لمنعها من ارتكاب استفزازات في محطة زابوروجيه الذرية.

المصدر: نوفوستي