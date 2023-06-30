بايدن منتقدا قرار المحكمة العليا الأمريكية: تنتصر لمصممة غرافيك رفضت تقديم خدمات للأزواج المثليين

انتقد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حكم المحكمة العليا الأمريكية ووصفه بـ"المخيب للآمال" كون بعض الشركات الخاصة يمكن أن ترفض تقديم الخدمة للأزواج من الجنس نفسه لأسباب دينية.

وقال بايدن في بيان: "إنني قلق للغاية من أن القرار قد يدعو إلى مزيد من التمييز ضد المثليين والأمريكيين".

وأضاف: "وعلى نطاق أوسع، يضعف قرار اليوم القوانين المعمول بها منذ فترة طويلة، والتي تحمي جميع الأمريكيين من التمييز".

وفي هزيمة لحقوق المثليين، حكمت الأغلبية المحافظة في المحكمة العليا اليوم الجمعة لصالح مصممة الغرافيك المسيحية لوري سميث، حيث يمكن أن ترفض العمل مع الأزواج من نفس الجنس، على الرغم من قانون كولورادو الذي يحظر التمييز على أساس التوجه الجنسي والعرق والجنس وغيرها من الخصائص.

وقال القضاة إن لوري سميث، بصفتها محترفة مبدعة، تتمتع بحق حرية التعبير بموجب التعديل الأول للدستور لرفض تأييد الرسائل التي تختلف معها، كما اعتبرت المحكمة أنها، نتيجة لذلك، لا يمكن معاقبتها بموجب قانون مناهضة التمييز في كولورادو لرفضها تصميم مواقع ويب للأزواج المثليين.

ورفعت سميث، التي تعارض زواج المثليين لأسباب دينية وتدير شركة لتصميم مواقع الويب، دعوى قضائية ضد الدولة في عام 2016، حيث قالت إنها تود قبول العملاء الذين يخططون لحفلات الزفاف من الجنس الآخر، رافضة الطلبات المقدمة من الأزواج المثليين الذين يريدون هذه الخدمة.

المصدر: وكالات