قتلى ومفقودون جراء الفيضانات في جنوب إفريقيا

تسببت الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة في عدة مناطق من جنوب إفريقيا، لاسيما مدينة ديربان وما حولها، في وفاة 7 أشخاص وفقدان 7 آخرين.

ولقي ستة أشخاص حتفهم اليوم الجمعة في ديربان، بالإضافة لشخص سابع لقي حتفه في مدينة بورت شبتسون الساحلية في الجنوب، بحسب ما أكدته السلطات المحلية، في حين أفادت حكومة مقاطعة "كوازولو ناتال" بأن فرق الإنقاذ تواصل البحث عن سبعة أشخاص مفقودين.

وتسببت الفيضانات في تدمير 70 منزلا بشكل كلي وتضرر أكثر من 100 منزل بشكل جزئي بمدينة ديربان المنكوبة، حيث قالت حكومة المقاطعة إن أكثر من 150 شخصا أصبحوا بلا مأوى، في حين لجأ الكثيرون إلى المدارس والمباني الأخرى.

وضربت الأمطار الغزيرة والرياح العاتية الساحل الشرقي لجنوب إفريقيا هذا الأسبوع، حيث بلغت سرعة الرياح أكثر من 160 كلم في الساعة، وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية في جنوب إفريقيا.

المصدر: AP