ناريندا مودي يدعم الإجراءات الحاسمة التي اتخذتها روسيا ضد التمرد المسلح

تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي عبر الهاتف حيث أعرب الأخير عن دعمه لإجراءات السلطات الروسية فيما يتعلق بأحداث 24 يونيو.

جاء ذلك وفق ما نقلته الخدمة الصحفية للكرملين، حيث تابع البيان: "أعرب ناريندا مودي عن تفهمه ودعمه للإجراءات الحاسمة التي اتخذتها القيادة الروسية لحماية القانون والنظام، وضمان الاستقرار في البلاد وأمن مواطنيها".

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من جانبه، أشار بوتين، في محادثته الهاتفية مع مودي، إلى أن أوكرانيا ترفض رفضا قاطعا حل النزاع بالطرق الدبلوماسية، فيما تطرق الحديث إلى الوضع حول أوكرانيا، ونقل الرئيس الروسي تقييمه للوضع الحالي في منطقة العملية العسكرية الخاصة، مؤكدا "رفض كييف القاطع اتخاذ أي خطوات سياسية ودبلوماسية لحل النزاع".

كذلك أكد بوتين ومودي أن موسكو ونيودلهي تعتزمان زيادة تعزيز الشراكة الاستراتيجية، حيث جاء في البيان: "كانت المحادثة موضوعية وبناءة، وأعاد الزعيمان التأكيد على عزمهما المشترك على تعزيز الشراكة الاستراتيجية المتميزة بشكل خاص بين روسيا والهند، واتفقا على مزيد من الاتصالات".

المصدر: نوفوستي