نيودلهي: تصريحات أوباما حول معاملة الهند للمسلمين نفاق

سخرت وزيرة المالية الهندية من تصريحات الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما بأن حكومة ناريندرا مودي يجب أن تحمي حقوق الأقلية المسلمة، متهمة إياه بالنفاق.

وخلال زيارة الدولة التي قام بها رئيس الوزراء الهندي إلى الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، قال أوباما لشبكة CNN إن قضية "حماية الأقلية المسلمة في الهند ذات الأغلبية الهندوسية" تستحق التطرق إليها في اجتماع مودي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، معتبرا أنه بدون هذه الحماية هناك "احتمال قوي أن تبدأ الهند في مرحلة ما في التفكك".

وتعليقا على ذلك، قالت وزيرة المالية الهندية، نيرمالا سيترامان، إنها صدمت عندما أدلى أوباما بمثل هذه التصريحات عندما كان مودي يزور الولايات المتحدة بهدف تعميق العلاقات.

وأضافت: "كان يعلق على المسلمين الهنود .. بينما قصفت واشنطن دولا ذات أغلبية مسلمة من سوريا إلى اليمن.. أثناء رئاسته. لماذا يستمع أي شخص إلى أي مزاعم من هؤلاء الأشخاص؟"

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أثارت مخاوف بشأن معاملة المسلمين والأقليات الدينية الأخرى في الهند في ظل حزب مودي الهندوسي القومي. فيما قالت الحكومة الهندية إنها تعامل جميع المواطنين على قدم المساواة.

وقال بايدن إنه ناقش حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية الأخرى مع مودي خلال محادثاتهما في البيت الأبيض. ونفى مودي أي تمييز ضد الأقليات في ظل حكومته.

المصدر: "الغارديان"