الفاتيكان يكشف تفاصيل الحديث بين الكاردينال زوبي والبطريرك كيريل

بحث راعي الكنيسة الأرثوذكسية الروسية البطريرك كيريل في موسكو مع الكاردينال ماتيو زوبي مبعوث البابا للتسوية الأوكرانية المبادرات التي يمكن أن تساعد بتحقيق تسوية سلمية في أوكرانيا.

أعلن ذلك اليوم الجمعة المكتب الصحفي للكرسي الرسولي، وقال في بيان: "في الفترة من 28 إلى 30 يونيو، قام مبعوث البابا، الكاردينال ماتيو زوبي، بزيارة إلى موسكو لتحديد المبادرات الإنسانية التي يمكن أن تمهد الطريق للسلام".

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وذكر البيان أن الكاردينال زوبي "عقد لقاء مثمرا مع البطريرك كيريل، ونقل له تحيات البابا فرنسيس وبحث معه المبادرات الإنسانية التي يمكن أن تسهم في تسوية سلمية".

وتابع البيان، أنه خلال المحادثات مع مساعد الرئيس الروسي لشؤون السياسة الخارجية يوري أوشاكوف والمفوض الرئاسي لحقوق الطفل ماريا لفوفا بيلوفا، تمت الإشارة إلى ضرورة تحقيق هذا السلام المنشود.

وأشار المكتب الصحفي إلى أن نتائج زيارة الكاردينال إلى روسيا ستعرض على البابا فرنسيس "من أجل تحديد الخطوات الإضافية التي يجب اتخاذها على المستوى الإنساني وفي البحث عن سبل تحقيق سلام".

وكان زوبي قد وصل إلى موسكو مساء الثلاثاء، وعاد إلى روما يوم الجمعة. ووفقا للمكتب الصحفي، كان الغرض من جولة الكاردينال هو "تقديم مساهمة إنسانية في البحث عن مخرج من الوضع المأساوي الحالي من أجل تحقيق سلام عادل".

المصدر: تاس